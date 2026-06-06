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Ambiente

El Niño: ecco le probabilità che si manifesti e la possibile intensità

Gabriele De Palma
©Getty

L’organizzazione meteorologica mondiale si aspetta che tra l’estate e l’autunno si verifichino le condizioni per l’instaurarsi del fenomeno atmosferico. I dati, le previsioni e l'effetto sull'Europa

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