Matilda De Angelis: "Mettere in ordine aiuta a inventare e studiare"

È sempre stata una bambina sensibile e animista “che amava parlare con piante e animali” per poi diventare la cantante di un gruppo bolognese di “otto scapestrati” con cui, poco più che sedicenne, ha viaggiato in tutta Europa prima di scoprire un po’ per caso, un po’ grazie ai nonni, di voler fare della recitazione la sua vita. Ad un certo punto della sua carriera la scelta di condividere le proprie fragilità: “Avevo paura di essere vista in maniera diversa da ciò che sono"