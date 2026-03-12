Il capitano della compagnia assicura: "Dovete aspettarvi l'edizione più cinematografica della storia del programma: questo è poco ma è sicuro". Della Gherardesca si racconta senza filtri: il rapporto con i social, i viaggi che sogna di fare e come è cambiato il suo modo di condurre il programma. E ora si parte in direzione Indonesia, Cina e Giappone