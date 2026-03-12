De Bello Iranico, la morte in guerra e la “macarena” in sottofondo

Nell’effetto pop, virale, l’ammasso di massacri, i cumuli di detriti, le nubi di polveri e le vampe – fatti tutti duramente veri – diventano invece fumetto. Anzi, diventano clip. E verità e menzogna, cercando un pubblico da intrattenere, sono le due facce della stessa medaglia. "Caravanserai", la rubrica per Sky Insider di Pietrangelo Buttafuoco, è una carovana in cammino. Storie, visioni e materiali dell’immaginario