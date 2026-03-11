Quali sono le intenzioni di Israele sul fronte libanese?

Il governo israeliano si è dimostrato refrattario a ridurre gli attacchi dopo l'apertura del governo ufficiale del Libano per lavorare a una pace. Ma quali sono le ragioni di questo atteggiamento? La sinistra israeliana denuncia che le intenzioni politiche di Netanyahu esulano dal solo ridimensionamento di Hezbollah e sarebbero orientate ad andare verso una "guerra totale". Gli scenari