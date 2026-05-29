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Dentro la crisi di Sanchez: la Spagna cresce ma la sua popolarità no

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il leader socialista è in grande difficoltà. Sotto la sua guida, la Spagna ha fatto un grande balzo avanti economico, ma se ora solo l'8% degli spagnoli dice di fidarsi di lui è per il dossier "immigrazione" con una destra e un'estrema destra che stanno spingendo sulla retorica anti-immigrati e per una lunga lista di scandali che hanno coinvolto figure vicine al premier. Le sorti del Paese iberico sono importanti per gli equilibri di un'Europa in cui le coalizioni di centrosinistra sono in minoranza

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