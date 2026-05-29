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Carrère: "Il mio libro un regalo degli dei. L'AI mi fa paura"

Daniele Moretti

Daniele Moretti
Emmanuel Carrère con la sorella Nathalie. © Coll. privée Emmanuel Carrère

Con Kolchoz, Emmanuel Carrère firma forse il libro più intimo e insieme più storico della sua carriera: un’opera nata dal lutto, ma capace di trasformare la storia familiare in una riflessione più ampia sulla Russia, sull’Ucraina, sull’eredità e sul presente. Eppure la minaccia che più lo spaventa è l’AI

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