Maternità, trauma invisibile: servono dati sulla violenza perinatale

Oltre il 40% descrive il proprio parto come traumatico, ma la “violenza perinatale”, come la definisce la medica anestesista Sasha Damiani, non riguarda solo quel momento specifico: ha a che fare con abusi fisici o verbali, anche durante l’allattamento, e con il gender pain gap: la svalutazione del dolore femminile, che in maternità peggiora, perché visto come necessario, quasi iniziatico