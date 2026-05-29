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Luce, la nuova Ferrari elettrica che divide: come leggere la svolta di Maranello

Gianluca Sepe

Gianluca Sepe

La prima elettrica di Maranello ha diviso per il suo design, a detta di molti non in linea con i canoni del marchio. Al di là dello stile però la vettura rappresenta un punto di svolta importantissimo per l'azienda grazie ai suoi contenuti tecnologici e d'avanguardia. Una rivoluzione che va contestualizzata e analizzata con attenzione per essere compresa

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