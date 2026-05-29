La prima elettrica di Maranello ha diviso per il suo design, a detta di molti non in linea con i canoni del marchio. Al di là dello stile però la vettura rappresenta un punto di svolta importantissimo per l'azienda grazie ai suoi contenuti tecnologici e d'avanguardia. Una rivoluzione che va contestualizzata e analizzata con attenzione per essere compresa