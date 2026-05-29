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Memo Remigi, 88 anni e 60 di carriera...sapessi come è strano!

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso
©Getty

L'artista originario di Erba, in provincia di Como, taglia un doppio, prestigioso traguardo che celebra con la pubblicazione di un nuovo album che si intititola, evocativamente, Sapessi come è Strano

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