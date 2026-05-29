Inizia la XV edizione di Spring Attitude Festival negli spazi de La Nuvola all’EUR a Roma. Due giornate che vedranno protagonisti alcuni degli artisti più interessanti del panorama contemporaneo nazionale e internazionale tra live, club culture, ricerca elettronica e nuove sensibilità artistiche. Una realtà nata quasi come una scommessa che, negli anni, si è trasformata in solida realtà. Ne abbiamo parlato con Andrea Esu, direttore artistico del Festival: questa è la nostra intervista