Venti di guerra tra Etiopia e Eritrea: si rischia un nuovo conflitto?

Mentre il Paese si prepara al voto e alla probabile riconferma del primo ministro Abiy Ahmed, si riaccende lo scontro con i guerriglieri della regione indipendentista del Tigray e si apre un nuovo capitolo delle tensioni con l'Eritrea che potrebbe scendere in campo. Vediamo quali sono i fattori che potrebbero innescare una escalation