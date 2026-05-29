Come il Belgio vuole guadagnare dal calcio

Tassare i calciatori dei club stranieri per i giorni in cui hanno svolto le loro prestazioni professionistiche nel quadro delle parite UEFA disputate sul proprio territorio? Il Belgio ci sta pensando. La questione non solo agita per l'impatto che avrebbe sul futuro delle competizioni internazionali ma mette in luce anche quanto il tanto invocato completamento del mercato unico europeo resti nei fatti complesso per il comportamento dei singoli Stati membri
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider