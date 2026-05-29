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Come il Belgio vuole guadagnare dal calcio

Renato Coen

Renato Coen
©Getty

Tassare i calciatori dei club stranieri per i giorni in cui hanno svolto le loro prestazioni professionistiche nel quadro delle parite UEFA disputate sul proprio territorio? Il Belgio ci sta pensando. La questione non solo agita per l'impatto che avrebbe sul futuro delle competizioni internazionali ma mette in luce  anche quanto il tanto invocato completamento del mercato unico europeo resti nei fatti complesso per il comportamento dei singoli Stati membri

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