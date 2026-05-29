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Scienze

Corsa allo Spazio: è sfida Usa-Cina. E l’Ue cerca i suoi centri di lancio

Gabriele De Palma
Il lancio il 3 dicembre 2025 di un razzo dal centro spaziale di Jiuquan (by Ni Yanqiang/Zhejiang Daily Press Group/VCG via Getty Images)

L’economia legata all’osservazione terrestre dai satelliti orbitali è in forte crescita e si prevede raddoppierà nei prossimi dieci anni. L’Europa punta sull’autonomia delle basi di lancio per recuperare terreno al riparo dalle tensioni internazionali

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