Salute e Benessere

Se l’IA parla al maschile: come ridurre il gender gap in medicina?

Giulia Mengolini

©Getty

Per secoli la medicina ha parlato al maschile, con pesanti conseguenze su diagnosi e terapie femminili. Oggi l’intelligenza artificiale offre strumenti per ridurre il gender health gap, ma "non nasce neutra: dipende dai dati con cui viene nutrita", spiega Giorgia Garganese, direttrice del Women’s Health Center del Policlinico Gemelli, che guida un programma innovativo di IA sui tumori femminili. “Se non rappresentiamo adeguatamente le donne, il divario di salute rischierà di esasperarsi"

 

