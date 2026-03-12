Se l’IA parla al maschile: come ridurre il gender gap in medicina?
Per secoli la medicina ha parlato al maschile, con pesanti conseguenze su diagnosi e terapie femminili. Oggi l’intelligenza artificiale offre strumenti per ridurre il gender health gap, ma "non nasce neutra: dipende dai dati con cui viene nutrita", spiega Giorgia Garganese, direttrice del Women’s Health Center del Policlinico Gemelli, che guida un programma innovativo di IA sui tumori femminili. “Se non rappresentiamo adeguatamente le donne, il divario di salute rischierà di esasperarsi"
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider