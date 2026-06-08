Perché il 2026 è un anno decisivo per la salvaguardia degli oceani

Il mare, già messo a dura prova da riscaldamento globale, inquinamento e acidificazione, affronta una nuova minaccia a cui è dedicata la Giornata mondiale dedicata alle acque marine: la caccia ai minerali e ai metalli dei suoi fondali. Un trattato, sottoscritto da pochi proprio quest'anno, vuole preservare l’alto mare e trasformare in aree marine protette un terzo delle acque
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