A 40 anni dall’uscita, Stand by Me – Ricordo di un’estate torna al cinema in versione restaurata 4K solo l’8, 9 e 10 giugno grazie a Nexo Studios. Tratto dal racconto Il corpo di Stephen King e diretto da Rob Reiner, scomparso nel dicembre 2025, il film con River Phoenix, Wil Wheaton, Corey Feldman e Jerry O’Connell resta uno dei più amati racconti di formazione della storia del cinema. Un viaggio tra amicizia, morte, nostalgia e memoria che continua a parlare a ogni generazione