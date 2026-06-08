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Cinema

Stand by Me torna al cinema in 4K, perché emoziona ancora dopo 40 anni

Paolo Nizza

Paolo Nizza

A 40 anni dall’uscita, Stand by Me – Ricordo di un’estate torna al cinema in versione restaurata 4K solo l’8, 9 e 10 giugno grazie a Nexo Studios. Tratto dal racconto Il corpo di Stephen King e diretto da Rob Reiner, scomparso nel dicembre 2025, il film con River Phoenix, Wil Wheaton, Corey Feldman e Jerry O’Connell resta uno dei più amati racconti di formazione della storia del cinema. Un viaggio tra amicizia, morte, nostalgia e memoria che continua a parlare a ogni generazione

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