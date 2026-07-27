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Lifestyle

Il trend solomaxxing: davvero vogliamo rimanere single?

Francesca Torcasio

©Getty

Il “Solomaxxing” è un trend nato sui social media in cui sempre più giovani scelgono di rimanere single per dare priorità alla propria indipendenza, alle proprie finanze e al proprio benessere rispetto alle relazioni sentimentali. Tra le possibili cause ci sarebbero gli alti costi per sostenere un appuntamento e la “stanchezza” nei confronti delle app di dating. Ma è davvero questo il motivo? Abbiamo cercato di analizzare il fenomeno insieme alla psicoterapeuta Martina Ferrari di @instasogno

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