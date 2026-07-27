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Lifestyle

Il sentimento di inadeguatezza ci bracca e deforma le nostre vite

Domenico Barrilà

psicoterapeuta

Sentirsi schiacciati in una posizione di inferiorità, a volte oggettiva o altre volte solo temuta, è una condizione che accomuna molte persone e che comporta dei rischi, come quello di cadere nella tentazione di danneggiare gli altri per colmare il dislivello. Tutti ne siamo minacciati, tanti ne sono travolti. E ancora una volta dobbiamo lavorare sulle radici per contrastare gli effetti negativi di questo debito di considerazione: la famiglia può essere la serra in cui la convinzione di essere "meno" nasce e matura

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