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Salute e Benessere

Protezione solare, errori e buone pratiche: la guida del dermatologo

Alessandra Del Mondo

Alessandra Del Mondo

©Getty

Il professor Paolo Gisondi, Direttore della scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Università di Verona, ci aiuta a fare chiarezza tra falsi miti, strategie sbagliate e regole da seguire per prevenire scottature e proteggere la pelle dai raggi ultravioletti

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