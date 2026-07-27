Scontrini, Pos e i miliardi emersi: il miracolo che non è un miracolo

Bastava collegare la cassa al Pos. Nei primi sei mesi del 2026 l'obbligo di abbinamento tra registratori telematici e terminali ha fatto emergere circa 9,1 miliardi di imponibile che prima spariva. Nessuna nuova tassa o blitz, solo un incrocio di dati che la tecnologia rendeva possibile da anni. Perché ci abbiamo messo tanto? La risposta ci porta al cuore del problema italiano: tax gap che supera i 100 miliardi, propensione all'evasione degli autonomi oltre il 60% e la retorica dell'evasione di necessità