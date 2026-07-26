Viviamo più a lungo, ma peggiora la qualità della vita

Mentre continua ad aumentare in tutto il mondo la speranza di vita alla nascita, non migliora la quantità di anni vissuti in salute. Uno studio pubblicato su Lancet misura il divario di morbilità, il numero di anni trascorsi con una patologia invalidante, che in Italia sfiora i 12. L’unica soluzione è maggiore prevenzione
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