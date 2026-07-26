Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

Viviamo più a lungo, ma peggiora la qualità della vita

Gabriele De Palma
©Getty

Mentre continua ad aumentare in tutto il mondo la speranza di vita alla nascita, non migliora la quantità di anni vissuti in salute. Uno studio pubblicato su Lancet misura il divario di morbilità, il numero di anni trascorsi con una patologia invalidante, che in Italia sfiora i 12. L’unica soluzione è maggiore prevenzione

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ