La vera sfida di Meloni non è Vannacci

Il confronto sulla sicurezza promette di dominare la prossima campagna elettorale. Vannacci punta a dettare tempi e temi del dibattito. Ma Meloni si gioca la riconferma e inseguire il generale non basterà. La partita decisiva si giocherà sulla domanda a cui ogni governo, alla fine della legislatura, è chiamato a rispondere: gli italiani vivono meglio o peggio di quando è iniziata?
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