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Il Partito Democratico Usa sta diventando sempre più di sinistra?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Secondo una recente rilevazione di Ipsos per Reuters, oggi il 71% degli elettori democratici si definisce progressista, contro il 55% registrato del 2012, mentre la quota di chi si considera conservatore è scesa dal 33% al 16%

 

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