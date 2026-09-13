Lanterns: la storia di John Stewart, Lanterna Verde afroamericana

Il protagonista della serie HBO Max ha debuttato sui fumetti nel 1971, in una storia tra le più importanti di tutta la produzione DC Comics e con una caratterizzazione da subito fortemente legata ai temi della discriminazione razziale. A 55 anni dalla sua nascita rimane attuale e può vivere una nuova giovinezza
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