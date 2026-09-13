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Lanterns: la storia di John Stewart, Lanterna Verde afroamericana

Gabriele Lippi

Gabriele Lippi
Panini Comics/DC

Il protagonista della serie HBO Max ha debuttato sui fumetti nel 1971, in una storia tra le più importanti di tutta la produzione DC Comics e con una caratterizzazione da subito fortemente legata ai temi della discriminazione razziale. A 55 anni dalla sua nascita rimane attuale e può vivere una nuova giovinezza

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