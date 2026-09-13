L’étoile racconta a Sky Tg24 la più attesa novità della nona edizione di OnDance, la Festa della Danza da lui stesso ideata che ogni anno trasforma Milano in un grande palcoscenico a cielo aperto. Una marcia che vedrà 2mila danzatori con trenta stili diversi attraversare il Castello Sforzesco e il Parco Sempione in una coreografia diffusa capace di mostrare quanto la danza sia un linguaggio universale e inclusivo