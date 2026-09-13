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Spettacolo

Roberto Bolle marcia con 2mila ballerini: “Raccontiamo il valore della felicità condivisa”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini

L’étoile racconta a Sky Tg24 la più attesa novità della nona edizione di OnDance, la Festa della Danza da lui stesso ideata che ogni anno trasforma Milano in un grande palcoscenico a cielo aperto. Una marcia che vedrà 2mila danzatori con trenta stili diversi attraversare il Castello Sforzesco e il Parco Sempione in una coreografia diffusa capace di mostrare quanto la danza sia un linguaggio universale e inclusivo

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