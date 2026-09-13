Meloni e l’incubo Vannacci: meno summit, più piazze

Da New York a Vercelli, dai vertici internazionali agli eventi di piazza. L'ascesa di Vannacci sta trasformando l'agenda della premier, spingendola a inseguire il generale e ad accantonare uno dei patrimoni politici più preziosi accumulati in questi anni: la presenza dell'Italia a livello internazionale. Ma mentre Meloni torna nelle piazze, lui cerca legittimazione nei luoghi dell'establishment
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