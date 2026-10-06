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India, milioni di elettori esclusi: qual è il vero obiettivo di Modi?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La revisione delle liste elettorali accende la protesta in India: oltre 100 milioni di persone rischiano di perdere il diritto di voto. Nel mirino soprattutto la popolazione musulmana, mentre cresce il sospetto che dietro l’operazione ci sia un obiettivo politico e ideologico del governo Modi

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