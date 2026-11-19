Per la prima volta nella sua storia, la Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto uno Stato responsabile di genocidio. Il Myanmar dovrà risarcire le vittime e garantire il ritorno dei Rohingya nelle loro terre. Ma la sentenza rischia di restare lettera morta: a impedirne l'esecuzione potrebbe essere il veto di Cina e Russia al Consiglio di sicurezza dell'Onu