Per la prima volta nella sua storia, la Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto uno Stato responsabile di genocidio. Il Myanmar dovrà risarcire le vittime e garantire il ritorno dei Rohingya nelle loro terre. Ma la sentenza rischia di restare lettera morta: a impedirne l'esecuzione potrebbe essere il veto di Cina e Russia al Consiglio di sicurezza dell'Onu
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