Nel suo nuovo album Against the Dying of the Light, il cantautore svedese riflette sui rischi dell'intelligenza artificiale, sulle ideologie dogmatiche e sulle tendenze autodistruttive dell'umanità. A Sky Tg24 Insider, poco prima del suo concerto nell'unica data italiana del suo tour all'Alcatraz di Milano, racconta la sua prima collaborazione con l'AI e il desiderio di fare una musica capace di cambiare le cose
Aggiungi Sky Insider,
con gli sconti paghi uguale.
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider