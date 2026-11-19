Questa settimana Pietrangelo Buttafuoco nella sua rubrica "Caravanserai" per Sky Insider parte da un dato e in particolare da quello emerso dal Rapporto Montagne Italia del 2026. Lo spopolamento sembrerebbe fermarsi, anche se ci sono delle premesse da tenere presente per avere un quadro realistico della situazione senza illudersi. Ora più che mai serve riflettere su un concetto, quello di "restanza". Come trasformare luoghi apparentemente relegati al passato in ipotesi di futuro?
Aggiungi Sky Insider,
con gli sconti paghi uguale.
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider