Gli uomini ricevono spesso informazioni “rudimentali” sul proprio corpo e sulla salute sessuale e sono meno abituati a chiedere aiuto. Il modello tradizionale di mascolinità può ostacolare la prevenzione e mettere a rischio la salute maschile. Tra tabù sulla sessualità e carenze nella formazione medica, l’andrologo Emmanuele Jannini spiega: “Gli uomini muoiono prima anche per le scelte che compiono. Ma pesa un problema strutturale”. L'intervista
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