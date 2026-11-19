Gli uomini ricevono spesso informazioni “rudimentali” sul proprio corpo e sulla salute sessuale e sono meno abituati a chiedere aiuto. Il modello tradizionale di mascolinità può ostacolare la prevenzione e mettere a rischio la salute maschile. Tra tabù sulla sessualità e carenze nella formazione medica, l’andrologo Emmanuele Jannini spiega: “Gli uomini muoiono prima anche per le scelte che compiono. Ma pesa un problema strutturale”. L'intervista