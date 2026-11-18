Cronaca
Allevamenti intensivi, il benessere animale unisce destra e sinistra
Un italiano su 3 vorrebbere vietare gli allevamenti intensivi, una visione trasversale che va al di là degli schieramenti. Non solo, la questione del benessere animale appare decisivo quando si riempie il carrello. Vediamo i dati dell'indagine realizzata da Youtrend per Essere Animali che raccontano una sensibilità diffusa su questi temi
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