Dopo la vittoria ottenuta nel 2025 con la concorrente rob, Paola Iezzi torna per la terza volta al tavolo dei giudici con "la stessa adrenalina e la stessa eccitazione che continua a rendere quest’esperienza così coinvolgente". E ai talenti in gara consiglia di essere sempre “appassionati, preparati e perseveranti come la goccia che scava la roccia". L'intervista ai microfoni di Sky Tg24