Introduzione
Lo sciopero generale di venerdì 20 novembre, proclamato dalla Cgil, riguarda l'intera giornata di lavoro e interessa tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità e fino al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi. Esclusi invece dall'astensione, dopo l'intervento della Commissione di garanzia, il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia. E alla mobilitazione proclamata dal sindacato guidato da Maurizio Landini si aggiunge quella indetta dai Cobas nella stessa giornata: per entrambe sono previsti cortei e manifestazioni (100 le piazze annunciate da Corso d'Italia) a livello nazionale.
Quello che devi sapere
Gli orari dello stop ai trasporti locali
Lo stop di 24 ore per autobus, tram e metro, sarà nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale. Ecco gli orari dello sciopero del trasporto pubblico di alcune delle principali città:
- Torino: dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio;
- Genova: dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio;
- Bologna: dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio;
- Firenze: dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio;
- Roma: dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio;
- Palermo: dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.
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Le aziende di trasporto pubblico locale che non scioperano
Queste sono invece le aziende del trasporto pubblico locale escluse dallo sciopero generale del 20 novembre:
- Gtt (Torino);
- Sad (Bolzano);
- Trentino Trasporti (Trento);
- Ferrovie Udine Cividale (Udine);
- Sistemi Territoriali (Rovigo);
- Trasporto Ferroviario Toscano (Arezzo);
- Ferrovia Adriatico Sangritana (Abruzzo);
- Eav e Anm (Napoli);
- Ferrovie del Gargano (Foggia);
- Ferrovie della Calabria (Catanzaro e Cosenza);
- Ferrotramviaria (Bari);
- Ferrovie Sud Esta (Bari, Taranto e Lecce);
- Atvo (Venezia);
- Atm (Milano)
- Amtab (Bari).
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Taxi e porti
Anche per i taxi lo sciopero di venerdì è di 24 ore, articolato all'interno dei turni, garantendo i servizi minimi. Nel trasporto marittimo, nei collegamenti con le isole maggiori ritardi di 24 ore alla partenza della nave; nei collegamenti con isole minori sciopero dalle 00.01 alle 24 (in entrami i casi ad esclusione di linee e servizi essenziali). Incrociano le braccia per l'intera giornata anche i lavoratori del trasporto merci e logistica e gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas (garantiti i servizi minimi funzionali ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale).
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Aerei e treni
Lo sciopero della Cgil, dunque, non riguarda voli e treni. Ma il trasporto ferroviario in parte resta a rischio perché dalle 21 di venerdì 20, fino alle 20 di sabato 21 novembre, scatta un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti.
Le manifestazioni della Cgil in 100 piazze
E per la giornata di venerdì 20 novembre, la Cgil si prepara allo sciopero generale con manifestazioni in circa 100 piazze all’insegna dello slogan "Il futuro è adesso", contro una Manovra che "accelera il declino e l'impoverimento del Paese". L'astensione, sottolinea la Cgil, è stata proclamata per rivendicare un lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stipendi e pensioni più alti, un fisco giusto e progressivo, stop all'inflazione e al carovita, una sanità davvero pubblica, il diritto allo studio, l'accesso alla casa, e per dire sì alla pace e no al riarmo.
Dove si svolgeranno le manifestazioni
Saranno quindi circa 100 le piazze che ospiteranno le iniziative a sostegno dello sciopero, tra appuntamenti regionali e territoriali, cortei e presìdi. L'elenco è in aggiornamento, ma tra gli appuntamenti ci sono:
- L'Aquila (manifestazione con corteo da Colle Sapone alle ore 9);
- Potenza (manifestazione con corteo da Piazza XVIII Agosto, alle ore 9.30, a Piazza Matteotti);
- Catanzaro (da Piazza Matteotti alle ore 9.30 a Piazza Luigi Rossi);
- Napoli (da Piazza Mancini alle ore 9 a Piazza Matteotti);
- Bologna (da Piazza dei Martiri alle ore 9.30 a Piazza del Nettuno);
- Trieste (Giardino pubblico di Via Giulia ore 9); Genova (Stazione Marittima, via Fanti d'Italia angolo via Adua, ore 9.30);
- Milano (Piazza Cadorna ore 9);
- Ancona (da Piazza Pertini alle ore 9.30 a Piazza del Plebiscito);
- Isernia (Piazza della Repubblica ore 10);
- Torino (Piazza XVIII Dicembre ore 9.30);
- Bari (da Piazza Giovanni XXIII alle ore 9 a Piazza del Carmine);
- Cagliari (Piazza Giovanni XXIII ore 9);
- Palermo (da Piazza Marina alle ore 9 a Piazza Verdi);
- Firenze (Piazza della Indipendenza ore 9.30);
- Trento (Via Giuseppe Verdi ore 9);
- Perugia (da Piazza Partigiani alle ore 9 a Piazza IV Novembre);
- Aosta (da Via Paravera di fronte Cogne Acciai Speciali alle ore 9 a Piazza Deffeyes);
- Venezia (Stazione di Mestre ore 9).
Dove saranno i rappresentanti della Cgil
Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Roma e parteciperà al corteo che partirà alle ore 9.30 da piazza Vittorio per sfilare verso via dei Fori Imperiali dove, in tarda mattinata, terrà il discorso conclusivo. Per la segretria confederale della Cgil, Daniela Barbaresi concluderà la manifestazione di Perugia, Michele De Palma quella di Bologna, Christian Ferrari la manifestazione regionale della Sardegna a Cagliari, Stefania Filetti sarà a Genova, Maria Grazia Gabrielli a Milano, Pino Gesmundo a Firenze, Lara Ghiglione a Treviso, Luigi Giove a Torino e Serena Sorrentino a Palermo.
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