E per la giornata di venerdì 20 novembre, la Cgil si prepara allo sciopero generale con manifestazioni in circa 100 piazze all’insegna dello slogan "Il futuro è adesso", contro una Manovra che "accelera il declino e l'impoverimento del Paese". L'astensione, sottolinea la Cgil, è stata proclamata per rivendicare un lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stipendi e pensioni più alti, un fisco giusto e progressivo, stop all'inflazione e al carovita, una sanità davvero pubblica, il diritto allo studio, l'accesso alla casa, e per dire sì alla pace e no al riarmo.