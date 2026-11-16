Manovra, medici contro voucher anziani: “Bene aperture Schillaci ma 5 dicembre in piazza”Economia
Introduzione
Medici e infermieri apprezzano le aperture del ministro della Salute Orazio Schillaci sulla legge di Bilancio, con l'impegno per ulteriori finanziamenti aggiuntivi da destinare alla sanità e in primis al personale impegnato in esclusiva con il Servizio sanitario nazionale. Ma il settore resta compatto e conferma la manifestazione unitaria del 5 dicembre a Roma in difesa della sanità pubblica, mentre si allarga il fronte contro l'ipotesi di un voucher per gli anziani over-75 per l'acquisto di prestazioni sanitarie.
Quello che devi sapere
L’apertura di Schillaci
Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, oggi a margine di un evento al ministero, ha commentato in riferimento alla manifestazione organizzata per il 5 dicembre a Roma da sindacati, professionisti sanitari e studenti per chiedere maggiori investimenti nella sanità pubblica: "Ho già incontrato alcuni di loro e vedremo se riusciremo a inserire questi" nuovi "fondi per chi in maniera esclusiva si dedica al Servizio sanitario nazionale".
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Le parole del ministro
Schillaci rassicura: "Stiamo lavorando con il governo e col ministro Giorgetti per reperire più fondi da destinare agli operatori sanitari, che sono sempre stati in cima in questi quattro anni all'interesse del governo. Questo credo che sia oggi il primo obiettivo". E poi puntualizza: "Questo governo, e io in prima persona, teniamo alla sanità pubblica e quindi rimando al mittente tutte le accuse non fondate di voler privatizzare il Servizio sanitario nazionale”.
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Confermata iniziativa per il 5 dicembre
Affermazioni accolte positivamente da medici e infermieri, che tuttavia non desistono e confermano l'iniziativa del 5 dicembre insieme a studenti, associazioni e professionisti sanitari. L'obiettivo, spiega il segretario del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, è "affermare unitariamente il principio che il Ssn va coltivato e difeso, è per i cittadini e non va svenduto". Il punto, però, è anche un altro, evidenzia: "Con Schillaci abbiamo sempre avuto obiettivi comuni, ma il problema è che tali obiettivi non sono mai stai ascoltati dal governo. Se in questa manovra il governo cominciasse ad ascoltare il suo ministro, sarebbe un buon inizio".
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Ci saranno anche gli infermieri
A scendere in piazza saranno anche gli infermieri che, con il segretario del Nursind Andrea Bottega, richiamano anche le preoccupazioni espresse dalle Regioni sul reale rischio di non riuscire a garantire i servizi con gli attuali stanziamenti decisi in manovra. "Sarebbe stato importante confrontarsi con Schillaci, ma gli infermieri non li ha incontrati. Bene le dichiarazioni che ha rilasciato, tuttavia non ci tranquillizzano: quando il ministro parla di ipotesi di più fondi in manovra riferendosi al lavoro in esclusiva per il Ssn, infatti, a chi si riferisce? Si richiama a tutti i lavoratori del Servizio sanitario che come dipendenti pubblici, recita la Costituzione, sono 'al servizio della Nazione' oppure solo al personale medico che è l'unico ad avere una indennità di esclusività?".
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Medici: “Soldi voucher anziani vanno spostati su Fondo sanitario"
Intanto, sale la protesta contro l'ipotesi del voucher di 300 euro agli anziani over-75 per l'acquisto di prestazioni sanitarie, per un totale di 1,6 miliardi nel 2027. Dopo le richieste delle Regioni, anche sindacati medici, sanitari e Cittadinanzattiva, chiedono lo stop della misura. Lo stanziamento "va cambiato e destinato invece al Fondo sanitario nazionale". È la posizione del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, in linea con la richiesta in tal senso già espressa anche dal coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Massimo Fabi. "Destinare 1,6 miliardi ad un voucher per anziani da spendere nella sanità privata una tantum - afferma il leader Anaao Assomed, Pierino Di Silverio - quando agli stessi manca l'accesso ordinario alle cure anche in urgenza a causa delle liste di attesa, ci sembra un assist alla sanità privata da una parte e un chiaro segnale rispetto al Servizio sanitario pubblico dall'altra parte. Noi riteniamo che questi soldi si possano spostare dalla voce 'voucher' alla voce Fondo sanitario nazionale, ma naturalmente questa è una scelta che deve fare il governo, cioè un scelta politica". Ed ancora: "Ci auguriamo che questo sia l'inizio di una vera e seria apertura anche alle richieste legittime del ministro della Salute, che aveva chiesto 5,5 miliardi che però non sono arrivati perché per la sanità ne sono sono stati previsti invece 3,4.
La richiesta di Cittadinanzattiva
"Torniamo a chiedere con forza che lo stanziamento di 1,6 miliardi, previsto per un voucher agli anziani over 75, sia riversato sul Fondo sanitario nazionale, anche alla luce delle recenti posizioni espresse dall'Ufficio parlamentare di Bilancio, dalla Ragioneria generale dello Stato e dalle Regioni”, dice Cittadinanzattiva, ascoltata in audizione presso la Commissione Bilancio della Camera, che si unisce quindi all'appello per eliminare il bonus di 300 euro destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie nel privato, sottraendo così risorse al rafforzamento della sanità pubblica.
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