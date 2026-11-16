Schillaci rassicura: "Stiamo lavorando con il governo e col ministro Giorgetti per reperire più fondi da destinare agli operatori sanitari, che sono sempre stati in cima in questi quattro anni all'interesse del governo. Questo credo che sia oggi il primo obiettivo". E poi puntualizza: "Questo governo, e io in prima persona, teniamo alla sanità pubblica e quindi rimando al mittente tutte le accuse non fondate di voler privatizzare il Servizio sanitario nazionale”.

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