Manovra 2027, dal Superbonus alla sanità: i possibili emendamenti

C'è poi da risolvere il nodo della norma che spalma su 10 anni i 20 miliardi di crediti del Superbonus, criticata da banche e imprese: si punta a trovare un compromesso, anche alla luce della telefonata tra la premier e l'ad di Intesa Carlo Messina che aveva parlato di misura 'sudamericana'. Tra le ipotesi ci sono l'esclusione delle Pmi e una spalmatura su un periodo più breve. "Nel momento in cui non c'è la certezza del diritto, se viene meno, si rischia che venga meno la fiducia tra imprese e istituzioni", ha avvertito intanto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini: "Abbiamo visto in questi giorni che i crediti derivanti dal Superbonus vengono scontati a 10 anni. Non possiamo permettercelo. Non possiamo permettercelo". "Non difendo il sistema bancario, si difende da solo, non ha la necessità di essere difeso - ha aggiunto Orsini - Ma è un tema che noi aziende abbiamo, mi chiamano, dicono: 'Abbiamo in pancia crediti derivanti dal Superbonus, abbiamo fatto i lavori, dalla mattina alla sera ci è stato detto che quel credito noi lo possiamo scontare in 10 anni invece che scontarlo nel 2027. Diventa un problema, perché ci abbiamo fatto affidamento. Se perdiamo quella finestra diventa un problema che noi non possiamo risolvere'". "Su questa cosa - ha concluso il leader degli industriali - bisogna che ci sediamo subito, che ne parliamo, perché rischiamo di mettere in difficoltà le imprese, di mettere in ginocchio imprese che hanno creduto nello Stato e nelle istituzioni. Bisogna che facciamo qualcosa".

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