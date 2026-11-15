Manovra 2027, dal Superbonus alla sanità: i possibili emendamenti alla Legge di BilancioEconomia
Introduzione
Modificare lo spalma crediti del Superbonus, incrementare le risorse per la sanità, allentare la stretta sulle pensioni, ridimensionare l'exit tax. La Legge di Bilancio proposta dal governo Meloni è già in fase di revisione e, sotto il fuoco di fila delle critiche che ne hanno accompagnato il varo, l'esecutivo ha già aperto a diverse modifiche e fatto marcia indietro sulla scuola. La partita è adesso nelle mani dei partiti, al lavoro ininterrottamente per arrivare pronti all'appuntamento con gli emendamenti: la scadenza è martedì e già si preannuncia, come da tradizione, una grossa mole di correttivi. Gli interventi finiti nel mirino sono molti. A partire dai quattro temi (sanità, pensioni, scuola e università) su cui nell'ultimo vertice di maggioranza si è deciso di intervenire con "correttivi mirati".
Quello che devi sapere
Niente tagli alla scuola (per ora)
Venerdì, dopo l’incontro a Palazzo Chigi fra governo e sindacati, il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri ha annunciato che saltano i tagli alla scuola che avrebbero riguardato quasi 7mila unità tra personale docente e Ata. Non sarebbe tuttavia ancora stato deciso se cancellare o rinviare al 2029 i quasi 7mila posti in meno, mentre nella maggioranza starebbe circolando anche l'idea di possibili assunzioni per dare un "segnale". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal canto suo, ha sottolineato che "non erano tagli" rivendicando quanto viene stanziato in termini di risorse, ma, ha spiegato, "abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di attenzione perché la scuola è molto più di una voce di bilancio, è il posto dove si decide che nazione saremo tra 20 anni". Matteo Salvini sottolinea l'impegno della Lega per "investire" e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara rivendica lo stanziamento complessivo da 64,5 miliardi.
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La sanità
Per la sanità l'obiettivo è trovare risorse aggiuntive: si punterebbe a 200mila-500mila euro. Per farlo si guarda anche a una parte degli 1,6 miliardi destinati alla card per gli anziani. "Stanno continuando a verificare le disponibilità e tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità", ha detto la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola dopo l'incontro con il governo sulla Manovra. Quindi sono possibili ulteriori risorse? "Sì, stanno cercando e approfondendo dei capitoli, speriamo che anche su questo ci possa essere una risposta positiva". "Sulla sanità abbiamo chiesto più investimenti: il ministro Giorgetti ha detto che, anche alla luce del dialogo con la conferenza Stato-Regioni, il governo sta valutando di mettere ulteriori risorse. Su questa cosa insisteremo", ha ribadito il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri.
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Il capitolo pensioni
Nel capitolo pensioni, oltre alle pressioni per alleggerire la stretta sull'indicizzazione, è destinata a diventare un terreno di scontro tra gli alleati la destinazione del fondo da 850 milioni per la flessibilità in uscita. Mentre dovrebbe trovare spazio tra le modifiche il tema della 'previdenza dedicata' per le forze dell'ordine, su cui insiste Forza Italia. Non si esclude che possa spuntare più in là, come emendamento governativo, il tema rimasto finora sottotraccia dell'aumento di 1 mese dell'età pensionabile che, senza interventi, scatterà da gennaio.
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Lo spalma crediti del Superbonus
C'è poi da risolvere il nodo della norma che spalma su 10 anni i 20 miliardi di crediti del Superbonus, criticata da banche e imprese: si punta a trovare un compromesso, anche alla luce della telefonata tra la premier e l'ad di Intesa Carlo Messina che aveva parlato di misura 'sudamericana'. Tra le ipotesi ci sono l'esclusione delle Pmi e una spalmatura su un periodo più breve. "Nel momento in cui non c'è la certezza del diritto, se viene meno, si rischia che venga meno la fiducia tra imprese e istituzioni", ha avvertito intanto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini: "Abbiamo visto in questi giorni che i crediti derivanti dal Superbonus vengono scontati a 10 anni. Non possiamo permettercelo. Non possiamo permettercelo". "Non difendo il sistema bancario, si difende da solo, non ha la necessità di essere difeso - ha aggiunto Orsini - Ma è un tema che noi aziende abbiamo, mi chiamano, dicono: 'Abbiamo in pancia crediti derivanti dal Superbonus, abbiamo fatto i lavori, dalla mattina alla sera ci è stato detto che quel credito noi lo possiamo scontare in 10 anni invece che scontarlo nel 2027. Diventa un problema, perché ci abbiamo fatto affidamento. Se perdiamo quella finestra diventa un problema che noi non possiamo risolvere'". "Su questa cosa - ha concluso il leader degli industriali - bisogna che ci sediamo subito, che ne parliamo, perché rischiamo di mettere in difficoltà le imprese, di mettere in ginocchio imprese che hanno creduto nello Stato e nelle istituzioni. Bisogna che facciamo qualcosa".
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L’università
Nei giorni scorsi, fonti della maggioranza hanno indicato fra le priorità anche alcuni correttivi in tema di università. Mercoledì i precari degli enti pubblici di ricerca sono scesi in piazza Montecitorio con tende e trolley - a simboleggiare la provvisorietà - per chiedere i fondi necessari a stabilizzare la loro posizione. Organizzato dalla Flc Cgil, il presidio ha riunito un migliaio di precari secondo il sindacato, che chiede "atti concreti", mentre la Legge di bilancio prevede il "taglio delle risorse per il turnover pari al 25% di quelle che si sono rese disponibili a fronte delle cessazioni verificatesi nel 2026". Secondo le stime del sindacato sono più di 2.500 in Italia i precari degli enti di ricerca.
Exit tax e flat tax
È destinata a cambiare anche l'exit tax, la tassa sui super ricchi che trasferiscono la residenza fiscale all'estero: l'idea è di portare la soglia da 800mila euro a 5 milioni, ma le cifre sono ancora incerte. Possibili correttivi anche sulla flat tax all'1% per i giovani, mentre si attendono modifiche sul ristoro alle regioni del mancato gettito dal bollo auto e sul caro materiali che mette a rischio i cantieri.
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