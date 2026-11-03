Tra le misure confermate per il prossimo anno spicca la proroga di Ape sociale, un sussidio di accompagnamento alla pensione anticipata rivolto a chi ha compiuto 63 anni e 6 mesi. Oltre ai requisiti anagrafici, l'accesso Ape è riservato a categorie specifiche di lavoratori: disoccupati, caregiver, persone con invalidità e lavoratori impegnati in mansioni gravose. Per il prossimo anno la Manovra stanzia 180 milioni di euro aggiuntivi e 370 milioni per il 2028. I finanziamenti proseguiranno anche negli anni successivi, fino al 2032. Resta il divieto di cumulare l'Ape sociale con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale entro 5mila euro annui.

Per approfondire: Manovra 2027, stretta su rivalutazione pensioni e cedolare solo su nuovi contratti