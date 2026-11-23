Evasione fiscale, più controlli su criptovalute, e-commerce e partite Iva: cosa cambiaEconomia
Introduzione
Criptovalute, commercio online, partite Iva fasulle e crediti d'imposta utilizzati indebitamente. Sono solo alcuni dei principali ambiti su cui si concentrerà la lotta all'evasione fiscale in Italia nei prossimi anni. Il governo punta a rafforzare i controlli sulle attività economiche considerate maggiormente esposte a comportamenti irregolari, a partire da quelle legate al mondo digitale, attraverso un utilizzo più efficace delle banche dati e di strumenti avanzati di analisi del rischio.
Le indicazioni operative sono contenute nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, allegato al Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Il documento delinea le strategie per il triennio che va dal 2027 al 2029, individuando le priorità d’azione dell'amministrazione finanziaria.
Quello che devi sapere
I numeri dell’evasione fiscale in Italia
La strategia di rafforzamento dei controlli arriva in un contesto in cui lo scarto tra le imposte dovute da imprese e cittadini e quelle effettivamente versate allo Stato rimane ancora alto. Secondo la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2026, nel 2023 il cosiddetto tax gap tributario, cioè la differenza tra il gettito teorico e quello effettivamente incassato, è stato stimato tra i 98,7 e i 100,1 miliardi di euro. Considerando anche la componente contributiva, si sale a una cifra compresa tra i 107,9 e i 112,8 miliardi di euro. Seppur in un quadro generale di miglioramento, l’evasione fiscale resta quindi uno dei problemi principali per le finanze pubbliche.
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Il recupero delle somme dovute al Fisco
Sul fronte del recupero, nel 2025 l'attività dell'Agenzia delle Entrate ha consentito di incassare 29 miliardi di euro, mentre il risultato complessivo delle attività di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, considerando anche i recuperi per conto di altri enti, ha raggiunto i 36,2 miliardi di euro. Siamo a +8,4% rispetto all'anno precedente.
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I controlli fiscali sulle criptovalute
Una delle principali linee direttive per il prossimo futuro sarà aumentare la soglia di attenzione verso il mondo delle attività economiche digitali: l'obiettivo è individuare operazioni anomale, ricostruire i flussi economici e verificare il corretto pagamento delle imposte. Un grande capitolo riguarda le criptoattività, per cui si prevede una vigilanza più incisiva sia sugli operatori professionali sia sui contribuenti che non rispettano gli obblighi di monitoraggio fiscale e dichiarazione dei redditi. Per riuscirci, però, l'amministrazione finanziaria dovrà potenziare le proprie competenze tecnologiche e gli strumenti di analisi per individuare patrimoni e redditi non dichiarati.
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L’e-commerce
Nel settore doganale saranno intensificati gli interventi contro le irregolarità legate all'e-commerce, soprattutto nelle operazioni di importazione da Paesi extraeuropei. Sotto osservazione ci sono l'evasione dei dazi e dell'Iva all'importazione, la sottofatturazione delle merci e gli eventuali meccanismi fraudolenti utilizzati per aggirare gli obblighi fiscali.
Partite Iva fantasma, lotta alle attività “apri e chiudi”
Restano poi sotto la lente di ingrandimento le cosiddette partite Iva “apri e chiudi”, cioè quelle intestate a soggetti che avviano un'attività economica per un periodo limitato, di fatto senza una reale struttura imprenditoriale, e successivamente la chiudono, lasciando – volutamente - insoluti gli obblighi fiscali e contributivi. Il piano prevede un rafforzamento dei controlli sia al momento dell'apertura sia nelle fasi di riattivazione delle posizioni considerate a rischio, oltre a un intensificarsi delle procedure di cessazione d'ufficio delle partite Iva caratterizzate da anomalie, con particolare attenzione alle imprese prive di una reale consistenza economica o con cicli di attività particolarmente brevi.
Superbonus e bonus edilizi, verifiche sui crediti d'imposta
Un altro fronte prioritario continua a essere quello che riguarda i crediti d'imposta e le agevolazioni fiscali, con particolare attenzione al Superbonus e agli altri bonus edilizi. I controlli riguarderanno ad esempio le deleghe di pagamento, le richieste di rimborso e le operazioni attraverso cui vengono utilizzati crediti fiscali per estinguere debiti tributari, anche di altri soggetti. L'obiettivo è intervenire prima che le risorse pubbliche vengano indebitamente utilizzate, oltre a recuperare quelle già erogate senza averne titolo.
Affitti brevi, controlli attraverso banca dati strutture ricettive
Pur rimanendo al di fuori della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, tra i settori che saranno maggiormente monitorati figurano anche gli affitti brevi e le locazioni turistiche. In questo caso un ruolo importante sarà svolto dalla Banca dati delle strutture ricettive (BDSR), che raccoglie le informazioni relative alle strutture e agli immobili destinati all'attività ricettiva e alle locazioni turistiche. Il sistema integra i dati relativi al Codice identificativo nazionale (CIN) con altre informazioni disponibili all'amministrazione finanziaria. Dal 2026 gli operatori del Fisco possono accedere a questo patrimonio informativo, con l'obiettivo di rendere più efficaci i controlli sulla regolarità delle attività e sulla corretta dichiarazione dei redditi derivanti dagli affitti.
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