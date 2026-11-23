La strategia di rafforzamento dei controlli arriva in un contesto in cui lo scarto tra le imposte dovute da imprese e cittadini e quelle effettivamente versate allo Stato rimane ancora alto. Secondo la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2026, nel 2023 il cosiddetto tax gap tributario, cioè la differenza tra il gettito teorico e quello effettivamente incassato, è stato stimato tra i 98,7 e i 100,1 miliardi di euro. Considerando anche la componente contributiva, si sale a una cifra compresa tra i 107,9 e i 112,8 miliardi di euro. Seppur in un quadro generale di miglioramento, l’evasione fiscale resta quindi uno dei problemi principali per le finanze pubbliche.

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