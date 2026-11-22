Manovra 2027, le proposte più curiose dei partiti: da Padre Pio a PinocchioEconomia
Introduzione
Proseguono senza sosta i lavori del Parlamento per arrivare al via libera alla Legge di Bilancio per il 2027. E mentre la maggioranza lavora per limare e correggere alcune misure annunciate con il varo della Manovra, in Aula trovano spazio anche alcuni emendamenti che contengono proposte più curiose e meno note: tra queste ci sono un credito di imposta pari a cinque euro per ogni ettolitro di birra alla spina, 50 euro a famiglia per l'igiene orale, 300 euro di multa per chi non sciacqua la pipì del cane dal portone. E non solo: c’è anche chi chiede l’istituzione di un museo per Gianni Versace, chi vuole migliorare gli accessi al Parco di Pinocchio e chi propone di abolire la "porno tax".
Quello che devi sapere
Un museo per Gianni Versace
Si parte con la proposta di Fratelli d’Italia: il partito della premier Meloni ha chiesto tramite un emendamento che sia destinato un milione di euro per istituire a Reggio Calabria, città natale di Gianni Versace, un museo nazionale dedicato allo stilista.
Leggi anche: Manovra, da psicologi a obesità: cosa prevedono gli emendamenti sulla sanità
Le risorse per il Parco di Pinocchio
Dall’altra parte dello spettro politico, il deputato del Pd Marco Furfaro ha proposto 65 milioni in tre anni per Collodi e la Valdinievole. Di questi, 50 servirebbero a sistemare le strade e mettere in sicurezza gli accessi al borgo e al Parco di Pinocchio, anche con un nuovo attraversamento del torrente. Gli altri 15 andrebbero a itinerari di visita, segnaletica e promozione turistica tra Pescia e la Valdinievole.
I fondi per Padre Pio
Tornando alla maggioranza, Forza Italia ha proposto con un emendamento di Francesco Maria Rubano di assegnare 2,5 milioni di euro al Comune di Pietrelcina, nel Beneventano, dove nacque Padre Pio. I fondi, 500mila euro l'anno dal 2027 al 2031, servirebbero a migliorare l'accoglienza dei pellegrini, rendere più sicuri e accessibili gli spazi pubblici e valorizzare i luoghi di interesse storico e religioso.
Il credito d’imposta per la birra
Per quanto concerne invece la birra, qui non risultano esserci divisioni tra maggioranza e opposizione: Lega, Forza Italia, Italia Viva, Azione e deputati del Pd hanno proposto, pur con emendamenti distinti, un credito d'imposta di cinque euro per ogni ettolitro di birra in fusto acquistato dai locali per la mescita. Il Movimento 5 stelle ha chiesto anche le "strade della birra", itinerari tra luoghi di produzione e aziende aperte ai visitatori.
I maestri di sci
E ancora, Forza Italia ha proposto di esentare dalle imposte i primi 15mila euro guadagnati ogni anno dai maestri di sci. La Svp, Südtiroler Volkspartei, ha chiesto invece che i maestri in pensione possano insegnare in una scuola autorizzata fino a 30 giorni a stagione senza iscriversi alla gestione commercianti dell'Inps.
Pescherecci e granchi blu
Sempre tra le fila della maggioranza, la Lega ha proposto di destinare 10 milioni per i pescherecci con draga idraulica fermi da almeno un anno a causa del granchio blu. Per ottenere l'indennizzo gli armatori dovrebbero rinunciare all'autorizzazione alla pesca e demolire la barca o riconvertirla a un'attività non economica.
I rimborsi per l’igiene orale
Restando sempre nel campo del Carroccio, la leghista Laura Cavandoli ha avanzato l’idea di rimborsare alle famiglie con Isee fino a 10.140 euro metà della spesa per apparecchi elettrici per l'igiene orale, fino a 50 euro una tantum.
L’IA per i medici
La Lega ha chiesto anche di destinare un milione per aiutare medici di famiglia e pediatri sotto i 40 anni ad acquistare software di intelligenza artificiale che trascrivano il colloquio con il paziente e preparino una sintesi della visita.
Card sanità e stabilimenti termali
Tornando poi alle proposte bipartisan, FdI, Pd e M5s hanno chiesto di estendere la card sanità per gli anziani agli stabilimenti termali accreditati con il Servizio sanitario nazionale.
Multe per la pipì dei cani
E ancor, Noi Moderati ha proposta una multa da 100 a 300 euro per chi non raccoglie le deiezioni solide del cane o non diluisce con acqua quelle liquide lasciate su facciate, portoni, monumenti e arredi urbani. I proventi sarebbero destinati ai Comuni per finanziare, tra l'altro, il pronto soccorso veterinario e le aree per i cani.
La targa personalizzata
Infine, la Lega ha chiesto che sia permessa le vendita separata dell’auto e della targa personalizzata: un modello che già esiste in altri luoghi come Dubai e il Regno Unito.
Leggi anche: Manovra, Irpef dimezzata per giovani neoassunti. Quanto vale il bonus? Le possibili novità