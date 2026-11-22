Introduzione

Proseguono senza sosta i lavori del Parlamento per arrivare al via libera alla Legge di Bilancio per il 2027. E mentre la maggioranza lavora per limare e correggere alcune misure annunciate con il varo della Manovra, in Aula trovano spazio anche alcuni emendamenti che contengono proposte più curiose e meno note: tra queste ci sono un credito di imposta pari a cinque euro per ogni ettolitro di birra alla spina, 50 euro a famiglia per l'igiene orale, 300 euro di multa per chi non sciacqua la pipì del cane dal portone. E non solo: c’è anche chi chiede l’istituzione di un museo per Gianni Versace, chi vuole migliorare gli accessi al Parco di Pinocchio e chi propone di abolire la "porno tax".