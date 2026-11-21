Black Friday, settori che reggono e quelli sotto pressione: le valutazioni dei consumatoriEconomia
Introduzione
Uno dei periodi più intensi per il mondo dell’e-commerce è quello che va dal Black Friday (cioè il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento americano) a Natale. A fotografare una delle criticità di questo delicato momento dell’anno sono i dati Feedaty, la piattaforma italiana che raccoglie le recensioni attraverso un modello basato sulla verifica delle review, che tiene conto anche delle più recenti disposizioni normative.
I dati estrapolati (relativi al periodo gennaio 2025-gennaio 2026) sono elaborati su oltre 600.000 recensioni online: con un focus su dicembre 2025 e gennaio 2026, mesi in cui si concentrano le recensioni degli acquisti del Black Friday e del periodo natalizio, le recensioni negative (1 o 2 stelle su 5) hanno rappresentato l’8,9% del totale, contro il 5,5% registrato in media nei mesi precedenti (tra gennaio 2025 e novembre 2025), un’incidenza superiore di circa il 62%.
Quello che devi sapere
Le categorie con la flessione più marcata
Sempre secondo l’analisi condotta da Feedaty, le categorie che hanno registrato le flessioni più marcate nella valutazione dei consumatori sono:
- i prodotti e servizi per le aziende (valutazione media scesa da 4,74 a 4,25, ossia -0,49 punti), su un campione di 37 merchant e 18.623 recensioni;
- i prodotti per gli animali (da 4,72 a 4,32, -0,40) su 17 merchant e 22.079 recensioni;
- i prodotti di elettronica e tecnologia (da 4,76 a 4,38, -0,38) su 40 merchant e 40.195 recensioni;
- e giochi e hobby (da 4,81 a 4,49, -0,32) su 16 merchant e 7.299 recensioni.
Per approfondire:
Black Friday 2026, da Mediaworld a Unieuro: quando inizia, quanto dura e quando finisce
Bellezza e sport in posizione intermedia
In una posizione intermedia si collocano invece bellezza e sport, che registrano rispettivamente cali di 0,21 e 0,22 punti (da 4,82 a 4,62 e da 4,84 a 4,62), su 40 merchant e 36.892 recensioni e su 17 merchant e 12.341 recensioni, mantenendo comunque una valutazione media superiore a 4,6 stelle.
I settori che hanno retto meglio
Tra i settori che hanno retto meglio la pressione del periodo, invece, troviamo:
- moda e shopping, che perde 0,13 punti (da 4,71 a 4,58) su 100 merchant e 100.794 recensioni;
- salute e medicina e alimentari e bevande, entrambi in calo di 0,16 punti (rispettivamente da 4,61 a 4,45 e da 4,80 a 4,64), su 116 merchant e 352.829 recensioni e su 63 merchant e 51.868 recensioni;
- clima e idraulica (da 4,78 a 4,62, -0,16) su 27 merchant e 16.226 recensioni;
- e casa e giardino, che registra una flessione di 0,18 punti (da 4,78 a 4,60) su 64 merchant e 38.949 recensioni.
Il settore migliore è quello di auto, moto e nautica
A distinguersi su tutti è però la categoria che riguarda auto, moto e nautica, che si conferma il settore con la maggiore tenuta: la valutazione media scende di appena 0,03 punti, passando da 4,84 a 4,81, su 22 merchant e 32.304 recensioni.
"I volumi più elevati mettono sotto pressione l’intera filiera"
Confrontando le recensioni raccolte nel periodo natalizio con la media di gennaio-novembre 2025, il voto medio scende in tutti i 12 settori analizzati, anche se, come si evince dai dati, l’entità del calo varia molto da un settore all’altro. “Il Black Friday rappresenta un’importante opportunità di crescita per il commercio online, con un aumento delle vendite e delle occasioni di acquisto per i consumatori. È però anche un periodo, come dimostrano i dati, in cui i volumi più elevati mettono sotto pressione l’intera filiera, aumentando il rischio di disservizi. Per un’azienda non basta più infatti garantire un buon prodotto o un processo di acquisto semplice: diventa fondamentale gestire le aspettative prima e dopo l’ordine, altrimenti l’esperienza di acquisto diventa essa stessa la protagonista della recensione negativa. Un momento così delicato dal punto di vista delle spedizioni presta il fianco all’errore, portando all’aumento che abbiamo registrato e che ci aspettiamo anche per questo 2026, ma che può essere arginato o ridotto prestando maggiore attenzione alla customer experience”, commenta Matteo Hertel, ceo di Feedaty.
Alcuni accorgimenti da adottare durante il Balck Friday
In questo periodo, comunque, ci sono alcuni accorgimenti che possono aiutare il consumatore durante lo shopping. Uno su tutti, per esempio, è quello di preferire aziende con una comunicazione chiara e trasparente: quando si seleziona un prodotto, spesso ci si limita a focalizzarsi sullo sconto. Occorre invece prendersi del tempo per valutare se l’azienda ha una comunicazione trasparente sui tempi di spedizione, magari confrontando altre recensioni proprio sulla stessa tematica, così da essere preparati soprattutto se si tratta di un regalo da consegnare entro una precisa data. Le recensioni già pubblicate, poi, rimangono uno strumento prezioso, perché aiutano a verificare anche un altro punto importante: la comunicazione post-vendita.
Per approfondire:
Black Friday 2026, in Italia previsto un giro d’affari da 4,3 miliardi di euro