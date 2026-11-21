In una posizione intermedia si collocano invece bellezza e sport, che registrano rispettivamente cali di 0,21 e 0,22 punti (da 4,82 a 4,62 e da 4,84 a 4,62), su 40 merchant e 36.892 recensioni e su 17 merchant e 12.341 recensioni, mantenendo comunque una valutazione media superiore a 4,6 stelle.