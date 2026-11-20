Pagamenti, dal buy now pay later al credito al consumo: nuove regole e cosa cambiaEconomia
Introduzione
Da oggi, venerdì 20 novembre, vengono modificate le regole relative al credito al consumo, che riguardano anche la modalità BNPL. L'Italia ha infatti recepito la direttiva europea, nota anche come CCD2, che stabilisce diverse novità. Ma un consumatore su 5, emerge da una ricerca di Younited, ha il timore che le procedure diventino più complesse.
Quello che devi sapere
Sale la soglia per le tutele
Tra le misure c’è l'innalzamento della soglia per beneficiare delle tutele del credito al consumo, che passa da 75.000 a 100.000 euro. In sostanza, tutti i prestiti richiesti per scopi personali da persone fisiche che sono al di sotto di questo nuovo limite, saranno interessati da nuove tutele a vantaggio del consumatore, come ad esempio il diritto di recesso.
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Controlli sulla gestione del rischio
Inoltre, i controlli sul merito creditizio saranno più severi, e finanziarie e piattaforme dovranno dimostrare di saper gestire adeguatamente il rischio attraverso verifiche più rigorose. L'obiettivo è anche, e soprattutto, quello di proteggere il consumatore dal rischio di sovraindebitamento.
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La stretta sul "click e via"
In quest'ottica, vengono anche stabilite delle limitazioni alla modalità di credito cosiddetta "click e via", un sistema che permetteva di ottenere prestiti solo autocertificando il reddito o inserendo il proprio codice fiscale.
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Le novità sul Buy Now Pay Later
Fra le novità più significative c’è anche quella che riguarda il Buy Now Pay Later, sempre più diffuso sia online che nei negozi, che consente di ricevere immediatamente un prodotto e pagarne il prezzo in più rate. Questi strumenti, spesso presentati come semplici modalità di pagamento e non come forme di finanziamento, saranno ricondotti nell'ambito delle regole sul credito al consumo, con maggiori obblighi per gli operatori e più garanzie per gli utenti. Tra le principali modifiche, spiega Adusbef (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari), c'è la verifica del merito creditizio: prima di concedere un finanziamento o una dilazione, l'operatore dovrà valutare in modo approfondito la capacità del consumatore di restituire le somme. I consumatori dovranno poi ricevere informazioni chiare sulle caratteristiche del finanziamento, sui costi, sulle rate, sulle condizioni contrattuali e sulle conseguenze di eventuali ritardi nei pagamenti, così da poter valutare consapevolmente l'impegno assunto. E viene introdotto il diritto di recesso entro 14 giorni, senza dover motivare la decisione.
Le altre misure
Stop anche ai messaggi che presentano il credito come una soluzione per aumentare il proprio tenore di vita, ottenere disponibilità economiche aggiuntive o acquistare senza evidenziare adeguatamente gli obblighi che ne derivano. Con la direttiva viene inoltre garantita maggiore trasparenza nella pubblicità sul credito al consumo, ad esempio sulla percentuale di Taeg. Tra le altre misure, ad esempio, prima di avviare azioni esecutive o di recupero forzoso per ritardi nei pagamenti, banche e finanziarie sono obbligate a valutare e proporre al cliente misure di tolleranza ragionevoli (ad esempio tramite un rifinanziamento, allungamento della durata del piano, sospensione temporanea delle rate o modifica del tasso). Viene anche introdotto l'obbligo di indirizzare i consumatori in difficoltà finanziaria verso servizi indipendenti di consulenza e gestione del debito. In caso di rimborso anticipato del prestito, il consumatore invece ha diritto a una riduzione proporzionale del costo totale del credito.
Il 40% vorrebbe regole più severe, ma non mancano le preoccupazioni
Tuttavia, secondo una ricerca paneuropea di Younited, il 40% degli intervistati ritiene necessaria una regolamentazione più stringente per garantire una migliore protezione, mentre quasi il 30% si aspetta che le nuove regole contribuiscano ad aumentare la fiducia nelle soluzioni di pagamento rateale. Accanto alle aspettative positive emergono però alcune preoccupazioni: il 19% teme che le nuove disposizioni possano rendere più complesse le procedure per ottenere un finanziamento, e il 18% è preoccupato dalla possibilità che l'accesso al credito diventi più difficile.
Perché gli italiani scelgono i pagamenti a rate?
Secondo la ricerca Younited, il 78% degli italiani intervistati che ha effettuato negli ultimi sei mesi un acquisto di valore compreso tra 200 e 50.000 euro dichiara di aver già utilizzato il pagamento rateale, una percentuale in linea con quanto rilevato in Francia (79%) e Spagna (83%). E la diffusione potrebbe aumentare ancora: il 12% degli italiani prevede infatti di ricorrere a questa modalità di pagamento più spesso nei prossimi mesi. La principale ragione resta il bisogno di spalmare le spese nel tempo, indicata dal 36% degli intervistati italiani, ma per una parte significativa dei consumatori la dilazione rappresenta anche uno strumento per affrontare le difficoltà nella gestione del bilancio familiare: il 27% afferma che pagare immediatamente l'intero importo di un acquisto potrebbe rendere più difficile arrivare alla fine del mese. Infine, il 65% degli italiani dichiara che la possibilità di pagare in più rate aumenta la propria propensione a tornare ad acquistare presso lo stesso negozio o sito e-commerce.
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