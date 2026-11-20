Fra le novità più significative c’è anche quella che riguarda il Buy Now Pay Later, sempre più diffuso sia online che nei negozi, che consente di ricevere immediatamente un prodotto e pagarne il prezzo in più rate. Questi strumenti, spesso presentati come semplici modalità di pagamento e non come forme di finanziamento, saranno ricondotti nell'ambito delle regole sul credito al consumo, con maggiori obblighi per gli operatori e più garanzie per gli utenti. Tra le principali modifiche, spiega Adusbef (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari), c'è la verifica del merito creditizio: prima di concedere un finanziamento o una dilazione, l'operatore dovrà valutare in modo approfondito la capacità del consumatore di restituire le somme. I consumatori dovranno poi ricevere informazioni chiare sulle caratteristiche del finanziamento, sui costi, sulle rate, sulle condizioni contrattuali e sulle conseguenze di eventuali ritardi nei pagamenti, così da poter valutare consapevolmente l'impegno assunto. E viene introdotto il diritto di recesso entro 14 giorni, senza dover motivare la decisione.