Pagamenti a rate su app, volano i numeri in Italia ma ci sono rischi

Pagamenti a rate sulle app, volano i numeri in Italia ma ci sono rischi: ecco qualiEconomia
Introduzione
Prende sempre più piede un nuovo fenomeno che, nel giro di pochi anni, è passato dall’essere una novità conosciuta e usata da poche persone a diventare una modalità ordinaria di acquisto per milioni di italiani. Si tratta del “Buy Now Pay Later” - letteralmente “compra adesso paga dopo” - e cioè un sistema di credito istantaneo che viene incorporato negli acquisti online: in pratica viene permesso di pagare il costo in poche rate di solito senza interessi, direttamente dall'app, mentre si aggiunge al carrello un prodotto come uno smartphone oppure un vestito. Un metodo che - secondo un focus di Censis-Confcooperative - sta facendo registrare numeri sempre più consistenti, ma che porta con sé anche potenziali criticità.
Quello che devi sapere
Il debito invisibile
Censis-Confcooperative, come detto, ha pubblicato un focus sul tema chiamato “il debito invisibile”. Dai dati raccolti nella ricerca emerge come tra il 2022 e il 2025 questa modalità di pagamento a rate senza interessi risulta cresciuta del 127%. Inoltre, negli ultimi 6 mesi del 2025 il tasso di crescita è stato pari al 23%, a testimoniare un trend in continua espansione. E c’è di più: nello stesso periodo i piccoli prestiti in forma tradizionale sotto i 1.500 euro si sono ridotti del 29%, mostrando dunque che il metodo del "Buy Now Pay Later" li sta via via sostituendo.
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Come funziona il “Buy Now Pay Later”
Ma come funziona il “Buy Now Pay Later”? Si tratta di un meccanismo semplice, e grazie a questo - secondo l’analisi - penetrante: non è infatti richiesto interfacciarsi con una filiale, né fornire alcun documento. Il tutto avviene direttamente sulla stessa piattaforma di acquisto. Si tratta - come spiegato dalla Banca d’Italia - di un finanziamento per l’acquisto di prodotti e servizi, di solito con prezzo contenuto, che permette di acquistare subito il prodotto pagandolo poi in poche rate mensili, di solito tre o quattro.
Chi anticipa il denaro prestato
Banca d’Italia sottolinea anche che “nella maggior parte dei casi queste rate non prevedono interessi, il che rende l'offerta ancora più allettante”. Solitamente il sistema è “gestito da un operatore, ad esempio una banca che anticipa l'intera somma che dovrai pagare e, spesso, riceve in cambio una commissione dal venditore”. E come detto la richiesta “è valutata in tempi rapidissimi, spesso è accolta istantaneamente e senza bisogno di molte informazioni”.
I numeri del “Buy Now, Pay Later”
Il risultato di questo meccanismo, in basi ai dati raccolti da Censis-Confcooperative, è che il “Buy Now, Pay Later” raggiunge ormai il 60,3% dei casi fra la fascia di spesa fino a 1.000 euro, contro il 45,7% del credito tradizionale. E di conseguenza, tra il 2022 e il 2025, come detto i prestiti di importo inferiore a 1.500 euro hanno fatto registrate un calo pari al 29%.
Cosa viene comprato
Con il “Buy Now Pay Later”, secondo Censis-Confcooperative, sono diversi gli acquisti che vengono fatti: il 53,4% dei prodotti finanziati appartiene infatti alle categorie elettronica e prodotti per la persona. Inoltre altri dati mostrano che il 19% dei richiedenti è privo di una storia creditizia, e dunque si affaccia per la prima volta al credito. E ancora, questo metodo di pagamento raggiunge una quota del 18,1% tra gli appartenenti alla Generazione Z.
Il rischio del debito invisibile
Il sistema offre alcuni evidenti vantaggi, come la possibilità di dilazionare il pagamento e la mancanza di interessi da pagare per la rateizzazione. Tuttavia ci sono anche alcuni rischi, e sono due in particolare quelli che emergono con maggiore forza: il primo, segnalato dal focus di Censis-Confcooperative, è quello dell'accumulo silenzioso. L'utilizzo simultaneo di più contratti su piattaforme diverse genera infatti obbligazioni di piccolo importo che sfuggono ai tradizionali indicatori di vulnerabilità finanziaria. E così il debito invisibile si accumula rata dopo rata, spesso su beni a rapido deprezzamento come elettronica, abbigliamento e prodotti per la persona: diventa poi ‘visibile’ solo quando smette di essere sostenibile. Insomma, diventa più semplice contrarre debiti che alla fine non si riesce a onorare.
Il rischio delle penali
E proprio a questo si lega il secondo grande rischio, segnalato dalla Banca d’Italia: quello delle penali per il ritardo dei pagamenti. Infatti se non riesce a rispettare le scadenze fissate si può andare incontro a commissioni e interessi, che possono essere anche elevati. L’istituto ricorda che “gli interessi da pagare in caso di ritardo sono indicati nel contratto Termini del servizio con cui stipuli la rateizzazione. L’eventuale accumulo di ritardi nei pagamenti può anche avere un impatto negativo sul tuo merito di credito (la tua “reputazione” come pagatore agli occhi di banche e società finanziarie), rendendoti più difficile ottenere prestiti in futuro”.
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