Pagamenti a rate su app, volano i numeri in Italia ma ci sono rischi

Il sistema offre alcuni evidenti vantaggi, come la possibilità di dilazionare il pagamento e la mancanza di interessi da pagare per la rateizzazione. Tuttavia ci sono anche alcuni rischi, e sono due in particolare quelli che emergono con maggiore forza: il primo, segnalato dal focus di Censis-Confcooperative, è quello dell'accumulo silenzioso. L'utilizzo simultaneo di più contratti su piattaforme diverse genera infatti obbligazioni di piccolo importo che sfuggono ai tradizionali indicatori di vulnerabilità finanziaria. E così il debito invisibile si accumula rata dopo rata, spesso su beni a rapido deprezzamento come elettronica, abbigliamento e prodotti per la persona: diventa poi ‘visibile’ solo quando smette di essere sostenibile. Insomma, diventa più semplice contrarre debiti che alla fine non si riesce a onorare.