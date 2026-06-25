Acquisti online, il recesso ora è più semplice: novità e come funziona

L'e-commerce continua a guadagnare terreno nelle abitudini degli italiani e, secondo l'indagine La sfida della fiducia nel commercio digitale, realizzata da Nomisma per Visa, il ricorso agli acquisti sul web è ormai parte integrante della quotidianità. Nel 2025 il 26% dei consumatori ha effettuato prevalentemente acquisti online, mentre il 29% ha distribuito le proprie spese in modo equilibrato tra negozi fisici e canali digitali. Tra i più giovani il fenomeno è ancora più marcato: il 35% degli under 29 compra sul web almeno una volta alla settimana. Le prospettive indicano inoltre un'ulteriore espansione dei consumi: entro il 2030 la spesa complessiva delle famiglie italiane potrebbe raggiungere i 796 miliardi di euro, con un incremento stimato del 18%, mentre il peso degli acquisti online salirebbe dal 33% attuale al 43%, arrivando per la prima volta a superare quello dei punti vendita tradizionali.