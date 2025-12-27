Acquisti online in netta crescita ma i negozi tengono: i dati Cgia

Secondo gli ultimi dati Eurostat riferiti al 2024, il 53,6% degli italiani ha realizzato un acquisto online di beni o servizi. Tra i 27 Paesi dell'Ue, solo la Bulgaria presenta una quota di persone sul totale nazionale (49,8%) inferiore alla nostra. La media europea ha toccato il 71,8%, con punte del 90,8% in Danimarca, del 94% nei Paesi Bassi e del 94,7% in Irlanda. Rispetto a 10 anni prima, la variazione in Italia è stata del +31,3%, contro una media Ue a 27 del +25,6%. Come scrive la Cgia, l'Italia è ancora nelle posizioni di coda della graduatoria europea, ma sta recuperando e nel medio/lungo periodo e si appresta ad avvicinarsi ai Paesi europei che presentano una maggiore propensione a eseguire gli acquisti attraverso il commercio elettronico.

