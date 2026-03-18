Bollette, il piano Ue per contenere il prezzo di luce e gas

"L'escalation in Medio Oriente e le sue conseguenze sui prezzi dell'energia stanno esercitando una nuova pressione sulle nostre famiglie e sulle nostre imprese. Stiamo valutando come ridurre le bollette energetiche dei cittadini. Questa è la nostra massima priorità”, ha detto il commissario Ue all'energia Dan Jorgensen. "Le nostre risposte concrete arriveranno molto presto, per il Consiglio europeo di questa settimana", ha aggiunto il commissario, anticipando alcuni degli interventi al vaglio di Bruxelles. "Dobbiamo dare sollievo a chi è più in difficoltà: per questo motivo stiamo lavorando a misure immediate per aiutare le imprese e i nostri cittadini più vulnerabili", ha spiegato. "Dobbiamo anche avere a disposizione opzioni di emergenza nel caso in cui la situazione peggiori, perché dobbiamo proteggere i nostri cittadini e le nostre imprese”.

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