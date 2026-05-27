A subire le flessioni maggiori sono soprattutto le aree del Centro Italia: nessuna delle 22 province analizzate da Idealista.it vede aumenti. I cali risultano più marcati a Pistoia, Fermo, Viterbo e Ancona, tra il 10 e il 13% in meno rispetto al primo trimestre 2025. Estendendo lo sguardo a livello nazionale Pavia si colloca al primo posto tra le province con il 19% di case disponibili in meno sul mercato, seguita da Trieste e Udine, con cali compresi tra il 16 e il 17%. Offerta immobilirare in discesa a due cifre anche a Gorizia e Aosta, entrambe con il 15% in meno.

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