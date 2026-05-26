Scopo principale del Quadro T nel 730 precompilato è invece quello di riportare nero su bianco le plusvalenze realizzate tramite la cessione di valuta digitale. Nel rigo T41 vanno riportate le plusvalenze che non hanno subìto processi di affrancamento, situazione da riportare nel rigo T42. Il rigo T43 è riservato alle dichiarazioni su eventuali perdite, importanti perché riducono l'imponibile.