Criptovaluta in euro, 9 banche europee lanciano una stablecoin

Con la nuova stablecoin - che sarà ancorata all'euro - il consorzio vuole offrire un'alternativa al mercato americano, attrare investitori che di solito sono avversi alle criptovalute e accellerare gli sforzi per il lancio di una versione digitale dell'euro. La BCE avverte: senza una strategia comune messe a rischio la sovranità monetaria e la stabilità finanziaria ascolta articolo

In Europa sarà lanciata una nuova stablecoin, ovvero una criptovaluta ancorata ad una valuta esistente -che in questo caso sarà l'euro - o al valore di una materia prima. Giovedì, un consorzio di banche ha infatti annunciato che la nuova cripto sarà gestita da una società con sede nei Paesi Bassi e sarà autorizzata e supervisionata dalla Banca centrale olandese. Ad oggi l'emissione globale di stablecoin ammonta a quasi 300 miliardi di dollari ma, secondo i dati pubblicati la scorsa settimana dalla Banca d'Italia, quelle denominate in euro hanno totalizzato solo 620 milioni di dollari.

Differenze tra Bitcoin e stablecoin Il mondo delle criptovalute è ancora un terreno ritenuto troppo scivoloso per molti investitori. Questa è la ragione principale che ha spinto il mondo bancario a creare delle alternative più sicure. Detta in parole povere, la diferenza principale tra una criptovaluta come il bitcoin e una stablecoin è che la seconda è progettata per offrire agli utenti una maggiore stabilità dei prezzi perchè è ancorata ad una valuta esistente o al valore di una materia prima. Quindi, rispetto ad una criptovaluta come Ether, quelle ancorate a valute possono subire brusche oscillazioni di valore. Le stable sono token crittografici che sfruttano la tecnologia blockchain mantenendo un valore stabile rispetto a un asset tradizionale tramite ancoraggio.

Come funzionerà la stablecoin europea Il consorzio che ha fatto l'annuncio, al momento, è formato da nove banche: Unicreditt, Banca Sella, KBC, Danske Bank, Dekabank, SEB, CaixaBank, Skandinaviska Enskilda Banken, Raiffeisen. La cripto in euro sarà gestita da una società con sede nei Paesi Bassi e sarà supervisionata dalla Banca centrale olandese. Nel suo scenario di base, si legge nell'ultimo rapporto Citi, il volume di emissione di stablecoin potrebbe raggiungere 1,9 trilioni di dollari a livello globale entro il 2030. La proposta presentata prevede una specifica regolamentazione e rientrerà nell'ambito del regolamento MiCAR, Markets in Crypto-Asset dell'Unione Europea. Per il consorzio, l'obiettivo della nuova stablecoin è attrare investitori che di solito sono avversi alle criptovalute e accellerare gli sforzi per il lancio di una versione digitale dell'euro. Le transazioni consentite saranno quasi istantanee e a basso costo e sarà fornito un accesso continuo a transazioni internazionali, a pagamenti programmabili e a miglioramenti nella gestione della supply chain. Secondo le banche che presto lanceranno la nuova cripto, nonostante lo scetticismo della Banca Centrale europea e di alcune banche digitali, la stablecoin potrà essere utilizzata per pagamenti e regolamenti rapidi e a basso costo. A luglio Christine Lagarde, Presidente della BCE, ha dichiarato che la cripto ancorata all'euo potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio perchè potrebbe mettere a rischio la politica monetaria e la stabilità finanziaria dell'euro.