Criptovalute, cresce il mercato a luglio: ecco perché

Secondo gli analisti è probabile che sia solo questione di tempo prima di vedere una nuova ascesa delle criptovalute. "Ci sono diverse ragioni. La più importante è che il suo legame positivo con il dollaro si è rivelato effimero e la correlazione è tornata ad essere inversa, il che significa che un dollaro più debole alimenta nuovamente la forza delle criptovalute. D'altra parte, la correlazione con le azioni statunitensi rimane forte, mettendo la moneta direttamente nella scia delle stesse forze di rischio che stanno spingendo le azioni verso nuovi massimi. I robusti afflussi verso gli ETF Bitcoin, l'aumento delle allocazioni di tesoreria aziendale e, infine, la spinta politica da Washington stanno rafforzando il momentum rialzista", ha commentato un’analista di Bloomberg