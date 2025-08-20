Criptovalute, cresce il mercato a luglio: ecco perché

Introduzione
Nel corso del mese di luglio, si è verificato un notevole rafforzamento nel comparto di criptovalute e bitcoin. La capitalizzazione complessiva di questo segmento di mercato ha registrato un'impennata del 13,3% a causa di diversi fattori: ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Le cause
Ma perché il settore è cresciuto così? Come ha sottolineato una ricerca di Binance Research, a tale fenomeno hanno contribuito il raggiungimento di nuovi massimi da parte del Bitcoin, un crescente interesse da parte di investitori istituzionali nei confronti degli asset digitali di maggiore rilievo, e un quadro normativo sempre più favorevole, reso ancora più solido da recenti aggiornamenti legislativi negli Stati Uniti. Secondo gli analisti, poi, un aspetto di particolare rilievo è il risveglio della dominance altcoin, che ha raggiunto il 39,2%, mentre la quota di mercato del Bitcoin ha subito una contrazione, scendendo al 60,6%
Le indicazioni
Questo cambiamento della situazione sembra suggerire una ritrovata propensione al rischio tra gli investitori, alimentata da un quadro macroeconomico che appare in miglioramento. A ciò si aggiungono le previsioni di un'imminente riduzione dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e l'incremento delle posizioni aperte da parte delle istituzioni sui future delle altcoin e sulle relative strategie di gestione della tesoreria
Vola Ethereum
In questo mese in particolare Ethereum è emersa come uno degli attori principali, con le riserve di Eth possedute dalle aziende che hanno registrato un aumento notevole, pari al 127,7%. A luglio 24 nuove imprese hanno incorporato l'asset nei loro bilanci, portando il totale accumulato a superare i 2,7 milioni di Eth. Questo fenomeno si è manifestato in contemporanea con un'impennata del prezzo di Eth del 50%, consacrando luglio come il mese di maggiore adozione istituzionale mai registrato per questa criptovaluta
Avanzano le stablecoin
Prosegue senza sosta poi anche l'avanzata delle stablecoin come strumento universale per i pagamenti. I loro volumi di transazione hanno quasi toccato livelli record, raggiungendo la cifra impressionante di circa 2.100 miliardi di dollari nel mese di luglio. Questo dato le ha posizionate in maniera consistente al di sopra dei volumi globali di Visa già dalla fine del 2024. Tale espansione è stata favorita dall'introduzione del Genius Act, la prima legislazione federale statunitense che stabilisce norme chiare per le stablecoin completamente garantite da riserve e conformi alle procedure di prevenzione del riciclaggio di denaro. La nuova normativa ha aperto la strada a una maggiore adozione da parte di importanti attori finanziari come JPMorgan, Citi e Visa stesse, i quali stanno diventando sempre più attivi nell'utilizzo dei sistemi di pagamento basati su blockchain
Crescono anche le azioni tokenizzate
Si impenna anche il settore delle azioni tokenizzate. La capitalizzazione di mercato di questi asset ha raggiunto i 370 milioni di dollari, mentre il numero di portafogli digitali attivi on-chain è aumentato esponenzialmente, passando da 1.600 a più di 90 mila, un incremento di ben 55 volte. Tra i titoli più scambiati, con un volume totale che supera i 53 milioni di dollari, si distinguono Tsla e Spy. Il ritmo di questa crescita ricorda le prime fasi di rapida ascesa della finanza decentralizzata
Il provvedimento di Donald Trump
A inizio agosto il presidente statunitense Donald Trump, che da quando è tornato alla Casa Bianca ha sostenuto con forza l'industria delle criptovalute, ha firmato l'ordinanza che consente al mercato pensionistico (che vale la bellezza di 9 mila miliardi di dollari) di investire in asset alternativi, comprese le criptovalute, aprendo la strada a un'ondata di investimenti istituzionali nel settore. Le aziende hanno cominciato a farne incetta, sarebbero 165 le società quotate in Borsa che detengono bitcoin "creando un circolo virtuoso per i prezzi delle criptovalute"
Perché ci sarà un nuovo rialzo delle criptovalute
Secondo gli analisti è probabile che sia solo questione di tempo prima di vedere una nuova ascesa delle criptovalute. "Ci sono diverse ragioni. La più importante è che il suo legame positivo con il dollaro si è rivelato effimero e la correlazione è tornata ad essere inversa, il che significa che un dollaro più debole alimenta nuovamente la forza delle criptovalute. D'altra parte, la correlazione con le azioni statunitensi rimane forte, mettendo la moneta direttamente nella scia delle stesse forze di rischio che stanno spingendo le azioni verso nuovi massimi. I robusti afflussi verso gli ETF Bitcoin, l'aumento delle allocazioni di tesoreria aziendale e, infine, la spinta politica da Washington stanno rafforzando il momentum rialzista", ha commentato un’analista di Bloomberg
I prossimi appuntamenti
Da tenere d’occhio poi alcuni appuntamenti: il vertice di Jackson Hole di fine mese oppure il dato sull'IPC di agosto potrebbero mettere in discussione l'attuale narrativa sul taglio dei tassi da parte della Fed, facendo guadagnare terreno al dollaro e mettendo alla prova la resilienza del Bitcoin
